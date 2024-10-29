Глава СК дал поручения после избиения подростка мигрантами в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка мигрантами в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, около одного из торговых центров столицы Урала мигранты напали на сделавшего им замечание подростка, который заступился за девушек. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. СК России по Свердловской области организована проверка по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного СКР Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело. Также глава федерального ведомства затребовал доклад об уже установленных обстоятельствах.

Ранее Бастрыкин заинтересовался очередным нападением мигрантов на ребенка в Екатеринбурге.