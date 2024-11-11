Пиво могут вернуть на футбольные стадионы в России в 2025 году

Пиво могут вернуть на футбольные стадионы в России в 2025 году. Как сообщил депутат Дмитрий Свищев, такой законопроект хотят принять после Нового года, пишет MASH.

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По словам депутата, основная загвоздка в теме возврата пенного напитка была в позиции руководства Российского футбольного союза (РФС) и пивоваренных компаний.

Теперь за возвращение пива выступил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и одна из крупных пивоварен.

Как рассказал Mash депутат Свищев, законопроект точно не успеют принять в этом году. Если его одобрят, РФС пополнит свой бюджет на десятки миллионов рублей.

Закон, который запрещает продажу пива во всех физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях и его употребление рядом со стадионами, ввели в 2005 году. Исключение сделали лишь раз — во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.