Правительство озаботилось госрегулированием цены на пиво

Правительство России собралось ввести госрегулирование цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Из кабмина в Министерство финансов ушло для проработки обращение депутатов, пишет ТАСС.

Напомним, ранее крупнейшие алкогольные компании попросили Минфин поднять с 2024 г. минимальные цены на водку на 7%, до 301 руб. за бутылку 0,5 л в рознице. Преодоление отметки в 300 руб. может оказаться заметным для части потребителей и привести к стагнации рынка.