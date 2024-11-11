Суд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому

Мосгорсуд отменил приговор в отношении бывшего посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского.

Как передает ТАСС, материалы дела будут направлены для повторного рассмотрения в Басманный суд Москвы.

26 августа Врублевский был приговорен к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды.

Напомним, в 2022 году Врублевский в интервью одному из казахстанских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима". Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест Врублевскому из-за его высказываний. После скандала президент Украины Зеленский снял посла с должности.

В свою очередь, МИД России вызвало посла Казахстана Ермека Кошербаева. Причиной стала "задержка" с высылкой из республики украинского посла.