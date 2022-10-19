Зеленский уволил посла в Казахстане, оскандалившегося заявлением об убийстве русских

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, попавшего ранее в скандал из-за высказывания об убийстве русских.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - цитирует ТАСС опубликованный на сайте президента Украины документ.

Кто станет преемником Врублевского в качестве главы украинской дипмиссии в Астане, не сообщается.

Напомним, ранее Врублевский в интервью одному из казахских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима".