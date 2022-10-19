19 Октября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Зеленский уволил посла в Казахстане, оскандалившегося заявлением об убийстве русских

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, попавшего ранее в скандал из-за высказывания об убийстве русских.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан", - цитирует ТАСС опубликованный на сайте президента Украины документ.

Кто станет преемником Врублевского в качестве главы украинской дипмиссии в Астане, не сообщается.

Напомним, ранее Врублевский в интервью одному из казахских блогеров заявил о том, что украинский режим "старается убить как можно больше русских". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Врублевского, отметила, что такое может говорить "только посол террористического режима".

Теги: Петр Врублевский, посол, Украина. Казахстан



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