Орлов дал старт видеопроекту "Сделано в Екатеринбурге"

В столице Урала запущен видеопроект "Сделано в Екатеринбурге". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, он знакомит с предприятиями города, а также их продукцией.

"Проект знакомит жителей города и всех интересующихся с нашими предпринимателями. Теми, кто производит йогурты, чью одежду можно купить на популярных маркетплейсах, чей мед ценится далеко за пределами Екатеринбурга, а также производителями промышленной продукции. Все эти компании имеют большое значение для развития нашего города", - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, давая старт проекту.

В первом сезоне можно будет увидеть ролики, героями которых стали производители одежды, аксессуаров для автомобилей, йогуртов, меда, оснастки и теплообменного оборудования. В коротких сюжетах предприниматели приглашают к себе на производства, показывают процессы изготовления продукции, рассказывают о том, с чего все начиналось.

В рамках проекта запланирован выход восьми роликов. Сюжеты о компаниях будут размещены в соцсетях "Сделано в Екатеринбурге".