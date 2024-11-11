Руководитель администрации главы Башкирии решил "вернуться в медицину"

Руководитель администрации главы Башкортостана Радия Хабирова Максим Забелин покинет пост. Он переходит на работу в министерство здравоохранения Московской области.

Во время состоявшегося сегодня еженедельного оперативного совещания Хабиров сообщил, что Забелин решил вернуться в медицину: ему предложили возглавить систему здравоохранения Московской области. Он согласился, и уже 12 ноября приступит к новым обязанностям.

В Башкирии Забелин проработал шесть лет, сообщает пресс-служба главы республики.