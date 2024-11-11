Для Харрис нашли возможность побыть президентом

В США нашли возможность сделать так, чтобы проигравшая президентские выборы вице-президент Камала Харрис все-таки смогла занять Овальный кабинет.

Для реализации этой задумки действующий глава государства Джо Байден должен уйти с поста в течение следующих 30 дней, то есть до инаугурации Дональда Трампа. В этом случае Харрис сможет побыть президентом. Схему предложил многолетний политический советник при Демпартии (куда входят и Байден, и Харрис) Джамал Симмонс, пишет РБК.

Напомним, Трамп победил во всех колеблющихся штатах с результатом в 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис, одерживая разгромную победу. Хотя его перевес по числу голосов американцев не столь велик – примерно 52 на 48, случившийся разгром стал возможен благодаря местной системе выборщиков, когда победитель в штате получает все голоса выборщиков штата. Также ожидаемым итогом выборов стало то, что все штаты, кроме колеблющихся, проголосовали с заранее известным результатом. То есть исход выборов решают несколько штатов. На прошедших выборах их было всего семь.