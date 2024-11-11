Киев заявил, что не был проинформирован о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа

МИД Украины назвало ложной информацию о том, что Киев был заранее проинформирован о якобы состоявшемся телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

"Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него", - заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий Reuters.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Как заявили источники, Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения "скорейшего разрешения конфликта". По утверждению газеты, Киев был проинформирован о звонке и не возражал против этого разговора.

Как сообщалось, в переходной администрации Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. WSJ отмечает, что этот план схож с тем, как его описал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявлял, что линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.