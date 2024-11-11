В Индии захотели выровнять баланс торговли с Россией

Индия и Россия могут скорректировать торговый баланс. Следует устранить нетарифные барьеры.

Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, пишет ТАСС.

В конце 2023 г. замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач высказался о рекордном товарообороте между Россией и Индией. За январь-сентябрь 2023-го объем взаимной торговли между странами превысил 3,9 трлн руб.

"С уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли", - сказал Вольвач.