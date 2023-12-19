В Правительстве заявили о рекордном товарообороте между Россией и Индией

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач высказался о том, каким будет товарооборот между Россией и Индией.

"За январь-сентябрь текущего года объем взаимной торговли между нашими странами уже превысил 3,9 трлн руб. С уверенностью можно сказать, что в этом году мы обновим наш исторический рекорд взаимной торговли", - приводит РИА Новости слова Вольвача, сказанные им на Индийско-российском бизнес-диалоге.

Отметим, несмотря на такие цифры, не все в отношениях России и Индии гладко. Скажем, ранее выяснилось, что долги других государств перед Россией в прошлом году выросли на 8,7% – на $2,3 млрд. Всего они должны РФ $28,9 млрд, это данные Всемирного банка. Около трети долга приходится на Белоруссию ($8,24 млрд). Также крупными должниками являются Бангладеш, Индия, Египет и Вьетнам.