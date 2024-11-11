Депутат Вихарев поможет жителям Екатеринбурга с навязчивой рекламой и общественным транспортом

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием граждан. В этот раз к нему обратились по нескольким вопросам - от благоустройства территории до транспортных проблем.

Первыми в очереди стали жители дома по улице Шефская, 65. Людмила рассказала, как подрядчики Фонда капитального ремонта ушли с объекта, так и не запустив лифт. Подниматься на 7 этаж для женщины затруднительно. Депутат пообещал всех разыскать для завершения работ. Сегодня лифт уже на ходу.

С еще одной проблемой столкнулось сразу несколько екатеринбуржцев - маршрутка №68 перестала останавливаться на улице Фрезеровщиков, из-за чего до соседней остановки приходится идти дополнительный километр. Алексей Вихарев пообещал вернуть остановку на прежнее место, с чем он и обратится в местный департамент транспорта.

Еще одна просьба коснулась благоустройства бульвара Культуры, где возник глобальный вопрос с освещением. Школьники и пенсионеры активно используют этот маршрут, однако с наступлением зимы количество светлых часов в сутках сильно сокращается. Чтобы горожанам не пришлось передвигаться в темноте, депутат подготовит соответствующее обращение и разрешит проблему в ближайшее время.

Обратились к депутату и жители дома на улице Стачек, 55, с просьбой избавить их от надоедливой несанкционированной расклейки рекламы. Алексей Вихарев сообщил, что эта работа как раз для его Волонтерского центра: активисты почистят входные группы и вразумят расклейщиков.