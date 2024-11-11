ВШЭ: российской экономике не хватает 2,7 млн работников

Потребность экономики России в работниках увеличилась на 10% во II квартале текущего года, до 2,7 млн человек.

Согласно исследованию ВШЭ, больше всего потребность в рабочей силе в сфере торговли, на обрабатывающих производствах, в IT-секторе и строительстве. По словам экспертов, данная тенденция связана с демографией, ростом импортозамещения и госзаказа.

Нехватка кадров в совокупности с рекордно низкой безработицей ведет к росту зарплат, но ведет к замедлению экономического роста, сообщают "Известия".

Ранее руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда Никита Комаров на Русском экономическом форуме, который 7 ноября стартовал в Челябинске, заявил о том, что дефицит кадров может стать не проблемой для экономики, а стимулом и драйвером ее развития.