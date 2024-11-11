Журналист из Италии Лучиди попросил Путина о гражданстве

Журналист International Reporters Андреа Лучиди из Италии обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство сообщает Telegram-канал International Reporters.

Мужчина отправил президенту соответствующее письмо. Итальянец выступил с такой просьбой после угроз санкций из-за его работы в России и Донбассе. Репортер надеется получить защиту "от давления со стороны Запада, которое он считает несправедливым".

34-летний Лучиди освещает события спецоперации более двух лет. Он назвал Россию своим "вторым домом" и указал, что он хотел "сделать свой вклад в войне против фашизма", сообщает ТАСС.

СМИ называли итальянца "агентом Кремля", но это неправда, отметил Лучиди. Он пояснил, что работает для итальянских телеканалов.