Ким Чен Ын заявил о том, что нужно помогать российской армии с самого начала СВО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что нужно помогать российской армии с самого начала СВО. Об этом сказала глава МИД КНДР. Как сообщает РБК, Сергей Лавров и Цой Сон Хи сегодня проводят переговоры в Москве.

"С самого начала специальной военной операции уважаемый товарищ председатель государственных дел Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали и оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", — сказала Цой Сон Хи.

Она добавила, что отношения двух стран выходят на уровень "непобедимого боевого товарищества".

Сергей Лавров в свою очередь заявил о выходе отношений на новый уровень. А также о том, что между военными двух стран налажены "очень тесные контакты" по линии спецслужб, которые позволяют решать значимые и важные для безопасности обоих стран задачи.