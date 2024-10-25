В Кремле высказались о возможном визите в Россию Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возможном визите в Россию в 2025 г. главы КНДР Ким Чен Ына.

"Конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне", - приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 г.

24 октября 2024 г. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ ранее внес президент Владимир Путин. Подписанный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом. Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что никаких секретных приложений к договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР нет.

Ким Чен Ын посещал Россию дважды - в 2019 и 2023 гг.