СМИ: США ведут переговоры с Китаем на тему возможной отправки солдат КНДР в зону СВО

США ведут переговоры с Китаем из-за информации о якобы прибывших в зону СВО военных КНДР, сообщает The New York Times.

По данным газеты, Вашингтон надеется, что Пекин сможет повлиять на власти КНДР, чтобы ограничить или приостановить развертывание северокорейских сил.

Также издание отмечает, что КНР может быть обеспокоена из-за укрепления связей между Россией и Северной Кореей.

Ранее Белый дом заявлял, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи. По информации The Wall Street Journal, большая часть северокорейских подразделений находится на безопасном расстоянии от линии фронта, бойцам показывают, как организовывать логистику и работать с дронами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что войска Северной Кореи задействованы в Курской области, что "само по себе указывает на значительную эскалацию войны".