Опрос: владельцы iPhone в США презрительно относятся к пользователям Android

Телефоны влияют на личную жизнь владельца в США. Как пишет Газета.ru, около 22% пользователей iPhone относятся с предубеждением к тем, кто отправляет сообщения не через iMessage. Они даже не станут с ними встречаться ради романтического знакомства.

Об этом сообщила New York Post со ссылкой на исследование компании All About Cookies. По данным опроса, почти 23% пользователей iPhone признались, что, если потенциальный партнер использует Android-смартфон, он не будет с ним встречаться.

31% мужчин признались, что не поставят лайк "андроидам". О этом же сказали 16% женщин. 52% пользователей Android сталкивались с насмешками в свой адрес, а 36% — с серьезным осуждением.

26% опрошенных признались, что им неловко из-за своего телефона, а 30% даже рассматривают возможность купить iPhone, чтобы над ними не издевались.