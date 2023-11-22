22 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга перехватили партию "Айфонов", которые хотели нелегально вывезти в Азербайджан

В екатеринбургском аэропорту Кольцово предотвратили нелегальный вывоз в Азербайджан партии "Айфонов".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке рейса "Екатеринбург – Баку" инспекторы остановили в "зеленом коридоре" мужчину, в чемодане которого находилось 24 "Айфона" и более 50 комплектующих к ним. Тот заявил таможенникам, что он не пассажир, а всего лишь провожающий, который хочет отправить в Азербайджан со своими друзьями партию телефонов для перепродажи.

Когда на мужчину составили административный протокол, гражданин Азербайджана выдвинул новую версию. По словам мигранта, он собирался отправить только два телефона, а с остальными якобы планировал вернуться в город после проводов друзей.

новый Айфон(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"Пересечение зоны таможенного контроля возможно только пассажирами авиарейсов, а провожающие должны остаться до входа в "зеленый" или "красный" коридоры. Если в чемодане пассажира есть товарная партия, ее необходимо декларировать или непосредственно перед вылетом в "красном коридоре", или онлайн", - пояснил глава Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Сергей Баландин.

За недекларирование товаров мужчине грозит штраф и конфискация "Айфонов" и комплектующих.

Напомним, недавно таможня не пустила в Свердловскую область 1,5 тонны клубники из Казахстана.

Теги: таможня, Айфоны, аэропорт, Екатеринбург


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