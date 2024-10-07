07 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Профсоюз: Запрет самозанятым на работу в такси поднимет ценник на поездку до 4 тысяч рублей

7 октября стало известно об инициативе Министерства транспорта России запретить работу в такси водителям без официального трудоустройства. Речь идет о тех водителях, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены по самозанятости либо работают нелегально. Ведомство готовит соответствующие поправки в КоАП.

Корреспондент Накануне.RU обратился за комментариями в пресс-службу Общественного совета по развитию такси, где отметили, что Минтранс не разрабатывает подобную инициативу, по крайней мере в том виде, в котором она представлена в СМИ.

"Нам ничего неизвестно об этой инициативе. По имеющейся у нас информации от Минтранса России, указанных предложений в области трудовых отношений в ведомстве не разрабатывается. Сегодня звучит много инициатив по регулированию такси. Считаем, что к вопросам необходимо подходить комплексно. На конференции TAXI-2024, которую мы проводили на прошлой неделе в Сочи, ее участники поддержали разработку Стратегии развития таксомоторной отрасли до 2035 года", - заявили в ведомстве и добавили, что от Минтранса якобы уже скоро выйдет опровержение грядущего запрета на работу в такси без официального трудоустройства.

Тем не менее, своим мнением о подобных запретах поделился председатель московского профсоюза таксистов "Добро" Николай Кодолов.

По словам председателя профсоюза таксистов Николая Кодолова, если водителям запретят работать по самозанятости или ИП, то агрегаторы такси не смогут нормально функционировать.

"Это обрушит рынок", - заявляет Кодолов, подчеркивая, что официальное трудоустройство водителей такси повлечет за собой многократное увеличение расходов для таксопарков, которое сделает их содержание нерентабельным.

"Цены должны будут подняться в 2-2,5 раза, чтобы окупать все расходы перевозчиков на содержание парковой инфраструктуры, медиков, механиков, заработные платы "в белую", - поясняет Кодолов. Кроме того, вырастет и стоимость поездок в такси, причем настолько сильно, что люди просто перестанут им пользоваться. "Такси превратится в услугу для избранных. Среднестатистический пользователь не сможет платить за часовую поездку 3500-4000 тыс. руб.", - отмечает глава профсоюза таксистов.

По его словам, при официальном трудоустройстве, на оплату труда одного водителя, с учетом налоговых отчислений и оплаты отпуска, будет уходить в районе 155 тыс. руб. в месяц. Это приведет к фактическому разорению перевозчиков.

Таким образом, по мнению собеседника Накануне.RU, принуждение к официальному трудоустройству – не самый лучший способ защиты прав работников такси. Вместо этого, как считает Николай Колодов, службам такси следует поднять цены на услуги на 30-40% - это избавит водителей от необходимости работать по 12 часов и улучшит условия их труда.

"Агрегаторам нужно повернуться к водителям лицом", - заключает он.

Теги: такси, трудоустройство, запрет


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Ранее 07.10.2024 04:02 Мск Минтранс хочет запретить работу в такси без трудоустройства в таксопарках

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