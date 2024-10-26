Суд: Комик Поперечный* покинул Россию в связи с СВО

Комик Данила Поперечный* уехал из России в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Об этом сказано в судебных документах, передает ТАСС.

"Уехал [за пределы РФ] в связи с проведением СВО на Украине", - сказано в документе.

В июне Минюст России включил Поперечного* в реестр иностранных агентов. Одной из причин стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций США и Ирландии.

В июле 2022 года сообщалось, что полиция проверяет стендап-комика на предмет дискредитации ВС РФ. Поперечный* неоднократно выступал против СВО.

*признан в РФ иноагентом