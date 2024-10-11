Лавров: Серьезных предложений по Украине не поступало

Серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД России добавил, что в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки", следить за ними нет смысла.

"Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается", - цитирует его РИА Новости.

На днях газета The Financial Times сообщила, что Украина якобы ведет закрытые переговоры о мирном соглашении с Россией. В рамках него РФ сохранит контроль над своей территорией в новых регионах, но оставшиеся перейдут в НАТО, утверждает издание.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для немедленного прекращения огня и начала переговоров: это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание регионов российскими, внеблоковый статус Украины. После вторжения в Курскую область Путин исключил любые переговоры с украинским режимом.