Премьеру "Преступления и наказания" с "голым Янковским" перенесли в третий раз

Сервис "Кинопоиск" в третий раз отложил премьеру сериала "Преступление и наказание". На этот раз – без указания новой даты выхода ленты.

В telegram-канале сервиса говорится, что "с 26 октября зрители наблюдают за марафоном переносов нового сериала по Федору Достоевскому", и показ переносят, но не отменяют. В "Кинопоиске" видели "множество догадок и слухов" по поводу причины такого решения, реальность же проще: "есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали". Дату премьеры объявят позже.

Ранее в Сети появились примеры того, что есть в сериале, со ссылкой на тех, кто посетил предпоказ:

"Голый Иван Янковский танцует на столе. Непонятные брызги крови летят на стену. Теперь уже полуголый Янковский карабкается на холм, на вершине которого танцуют мохнатые чудики. Пару кадров спустя дети качаются на качелях — с ними сидит труп. Все это повторяется несколько раз".

Изначально вступительные эпизоды должны были выйти в 22.00 (мск) 26 октября. После этого шоу отложили до 27 октября, потом – до 29-го, но и вчера премьера не состоялась.