"Рабочее время экипажа закончилось". В Red Wings прокомментировали причины задержки рейса из Тюмени в Пхукет

В авиакомпании Red Wings прокомментировали причины задержки рейса WZ-3121 из Тюмени в Пхукет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, в процессе длительной заправки воздушного судна рабочее время экипажа закончилось и время вылета рейса пришлось скорректировать.

Людям при этом какое-то время пришлось ждать в самолете.

"Поскольку международный сектор аэропорта Тюмени был занят пассажирами сторонних авиакомпаний, сотрудники границы высадку пассажиров рейса WZ3121 не разрешали. Во время ожидания пассажирам на борту воздушного судна были предложены питание и напитки. На данный момент пассажиров разместили в гостинице, где они ожидают вылета", - говорится в сообщении.

В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

Согласно данным онлайн-табло, самолет должен был улететь сегодня в 02.25. По расписанию вылет намечен на 18.00.