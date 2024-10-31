31 Октября 2024
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Общество Челябинская область
Фото: mrsk-ural.ru

В Челябинской области арестованы линии связи оператора "Авис-сети" по ходатайству "Россети Урал"

В Челябинской области арестованы волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) оператора "Авис-сети". Такое решение принял Арбитражный суд по ходатайству челябинского филиала "Россети Урал".

Энергетики вынуждены судиться с недобросовестными телеком-провайдерами, которые размещают свои сети на опорах воздушных ЛЭП. В данном случае ООО "Авис-сети" должно было оплачивать аренду столбов по договору с "Россети Урал", однако два года уклонялось от этой обязанности, накопив приличные долги.

Чтобы запутать ситуацию, компания "Авис-сети" создала собственный клон -  "Авис-сети2", и передала ему в пользование все свои сети. Клон зарегистрирован по тому же адресу, что и основное предприятие, и руководят им те же люди.

 

Энергетики считают, что руководители этого провайдера с легкостью могут перенаправить денежные средства, получаемые от граждан, на счета двойников. "Телеком-оператор намеренно не продлевает срок действия соответствующих лицензий на предоставление услуг связи, фактически прекращает свою деятельность с целью создания центра убытков и накопления кредиторской задолженности и таким образом реализует схему по выводу-переводу бизнес-процессов на организацию-двойника с целью уклонения от уплаты стоимости размещения ВОЛС", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Россети Урал" предупреждают, что недобросовестные телеком-операторы находят все новые и новые способы уклонения от оплаты и использует своих клиентов как заложников ситуации в целях своей экономической выгоды.

Теги: Россети Урал, суд, должник, провайдер


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