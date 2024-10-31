В профсоюзе "Учитель" оценили дефицит педагогов в 450 тысяч

Если поставить целью переход к тому, чтобы учителя работали, как и положено, на одну ставку, то в России не хватает примерно 450 тысяч педагогов. Об этом сказала оргсекретарь профсоюза работников образования "Учитель" Ольга Мирясова.

Власти называют разные, но смешные цифры дефицита кадров от 10 до 30 тысяч учителей, хотя это всего лишь суммарное число официальных вакансий. А на самом деле "за ними стоит катастрофическая нагрузка, подавляющее большинство педагогов работают на 1,5–2 ставки", говорит Мирясова. И дефицит только растет.

На днях заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов заявил, что региону не хватает 179 учителей при нагрузке 27 часов, то есть 1,5 ставки. При нормальной нагрузке это 270 учителей, но это лишь вакансии. Какая реальная нехватка, неизвестно. Ведь остальные учителя тоже сильно перерабатывают, работая в среднем на 29,4 часа в неделю (данные Куимова), то есть на 1,63 ставки. Всего же в школах региона более 8 тысяч "педагогических работников" (данные Росстата). То есть они работают на 13 тысяч ставок, а значит, реальный дефицит составляет 5 тысяч учителей, а не 179, - почти в 30 раз больше.

"Директоров не гладят по головке за открытые вакансии, они не стремятся их афишировать. Молодые педагоги приходят в школы, но редко задерживаются надолго. Старшая возрастная группа постепенно увольняется", - говорит эксперт.

Школы выкручиваются как могут, но в целом все идет по пути снижения требования к соискателям, признает Мирясова. При этом с учителями руководство не церемонится. Например, от них требуют, чтобы они заставили всех родителей зарегистрировать детей на олимпиаду или чтобы все писали друг другу в "Сферуме" по несколько сообщений в день. Исключения весьма редки, и везет немногим.

"Сейчас значительная часть учителей – это выгоревшие, уставшие от всего люди, которые продолжают работать, потому что нет сил искать другую работу. Они тянут этот воз, кто-то еще надеется на лучшее, кто-то просто дорабатывает до пенсии", - рассказали в профсоюзе изданию "Федпресс".

Что касается дефицита учителей, то даже цифра в 450 тысяч, скорее всего, занижена. Если исходить из средней нагрузки учителей 1,7-1,8 ставки, то 1,2 млн учителей тянут не менее 2 млн ставок, то есть в стране не хватает около 800 тысяч педагогов.

Главная причина катастрофы с учителями - нищенские зарплаты. Так, во Владимирской области при средней нагрузке 1,63 ставки средняя начисленная зарплата учителей в 2023 году составила всего 42 тысячи рублей. Как легко подсчитать, на одну ставку это всего 26 тысяч, а "чистыми" - менее 23 тысяч, и это еще с учетом доплат и надбавок. Оклад же, как почти во всех регионах, ниже МРОТ. Учителям платят как работникам самых низкоквалифицированных профессий.