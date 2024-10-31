В профсоюзе "Учитель" оценили дефицит педагогов в 450 тысяч

31 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Праздник непослушания с чак-чаком

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

В профсоюзе "Учитель" оценили дефицит педагогов в 450 тысяч

Если поставить целью переход к тому, чтобы учителя работали, как и положено, на одну ставку, то в России не хватает примерно 450 тысяч педагогов. Об этом сказала оргсекретарь профсоюза работников образования "Учитель" Ольга Мирясова.
Читайте также:

Власти называют разные, но смешные цифры дефицита кадров от 10 до 30 тысяч учителей, хотя это всего лишь суммарное число официальных вакансий. А на самом деле "за ними стоит катастрофическая нагрузка, подавляющее большинство педагогов работают на 1,5–2 ставки", говорит Мирясова. И дефицит только растет.

На днях заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов заявил, что региону не хватает 179 учителей при нагрузке 27 часов, то есть 1,5 ставки. При нормальной нагрузке это 270 учителей, но это лишь вакансии. Какая реальная нехватка, неизвестно. Ведь остальные учителя тоже сильно перерабатывают, работая в среднем на 29,4 часа в неделю (данные Куимова), то есть на 1,63 ставки. Всего же в школах региона более 8 тысяч "педагогических работников" (данные Росстата). То есть они работают на 13 тысяч ставок, а значит, реальный дефицит составляет 5 тысяч учителей, а не 179, - почти в 30 раз больше.

"Директоров не гладят по головке за открытые вакансии, они не стремятся их афишировать. Молодые педагоги приходят в школы, но редко задерживаются надолго. Старшая возрастная группа постепенно увольняется", - говорит эксперт.

Школы выкручиваются как могут, но в целом все идет по пути снижения требования к соискателям, признает Мирясова. При этом с учителями руководство не церемонится. Например, от них требуют, чтобы они заставили всех родителей зарегистрировать детей на олимпиаду или чтобы все писали друг другу в "Сферуме" по несколько сообщений в день. Исключения весьма редки, и везет немногим.

"Сейчас значительная часть учителей – это выгоревшие, уставшие от всего люди, которые продолжают работать, потому что нет сил искать другую работу. Они тянут этот воз, кто-то еще надеется на лучшее, кто-то просто дорабатывает до пенсии", - рассказали в профсоюзе изданию "Федпресс".

Что касается дефицита учителей, то даже цифра в 450 тысяч, скорее всего, занижена. Если исходить из средней нагрузки учителей 1,7-1,8 ставки, то 1,2 млн учителей тянут не менее 2 млн ставок, то есть в стране не хватает около 800 тысяч педагогов.

Главная причина катастрофы с учителями - нищенские зарплаты. Так, во Владимирской области при средней нагрузке 1,63 ставки средняя начисленная зарплата учителей в 2023 году составила всего 42 тысячи рублей. Как легко подсчитать, на одну ставку это всего 26 тысяч, а "чистыми" - менее 23 тысяч, и это еще с учетом доплат и надбавок. Оклад же, как почти во всех регионах, ниже МРОТ. Учителям платят как работникам самых низкоквалифицированных профессий.

Теги: учителя, дефицит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети