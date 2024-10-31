В Прикамье мужчина заказал убийство бывшей жены

В Прикамье 49-летний житель Куединского района пытался убить свою бывшую жену. Действовать мужчина решил чужими руками и нанял знакомого, который сдал его полицейским, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве пояснили, что мотив у подозреваемого был корыстным - он хотел завладеть долей в фермерском хозяйстве, принадлежащей его бывшей жене. Нанял знакомого он в августе 2024 года. 29 октября "киллер" отчитался перед заказчиком, что якобы совершил преступление и показал ему фотографию, на которой будто бы была изображена убитая женщина.

После этого "заказчика" задержали сотрудники ФСБ.

Во время допроса обвиняемому предъявлены неопровержимые доказательства его вины. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.