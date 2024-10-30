Турция начала поставлять в РФ сливочное масло

Турция начала поставлять в Россию сливочное масло, сообщили в Россельхознадзоре.

Поставки начались 27 октября. По данным на 29 октября, в РФ ввезено 20 тонн продукции, передает ТАСС.

В последние месяцы в России наблюдается небывалый рост цен на сливочное масло, а недавно стали поступать тревожные сообщения от производителей молочной продукции. 22 октября стало известно о том, что некоторые из них уведомили федеральные торговые сети о приостановке производства или сокращении отгрузок этой продукции.

Ситуацией заинтересовался вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на этот продукт. Для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.