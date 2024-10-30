В Забайкалье четвертый сбежавший осужденный сам вернулся в исправительный центр

Четвертый осужденный, сбежавший из исправительного центра в Нерчинске (Забайкальский край), сам вернулся в учреждение. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН.

Отмечается, что в суд будут направлены необходимые документы для изменения вида наказания.

Четверо осужденных скрылись из исправительного центра 26 октября. Двоих из них обнаружили на следующий день -в Чите и Амурской области. 29 октября был задержан еще один сбежавший. Его также поймали в Чите.