Два гражданина Украины признали вину в подготовке подрыва опор двух атомных электростанций России

Граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко во время рассмотрения уголовного дела о попытке подрыва опор Ленинградской и Калининской атомных электростанций признали вину. Речь идет о преступлении, которое должно было произойти в канун Дня Победы.

По версии обвинения, сотрудники диверсионно-террористической группу Службы внешней разведки Украины Майструк и Усатенко незадолго до Дня Победы (какого года, не уточняется) попытались подорвать 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Так они хотели остановить ядерные реакторы и нарушить режим работы АЭС.

Мужчинам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельное взрывное устройство под семь опор Калининской станции. Сегодня в Первом Западном окружном военном суде состоялось первое судебное заседание. Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают. Ущерб от "работы" подозреваемых составил 10,85 млн руб., сообщила в своем telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.