В Саратове вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб сын губернатора

Суд Саратова приговорил Амира Рахматулина к пяти годам в колонии общего режима по обвинению в совершении ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Романа Бусаргина.

Напомним, гособвинение просило шесть лет и шесть месяцев фигуранту дела.

Адвокат Александр Бесараб назвал приговор необоснованно строгим. По его словам, его подзащитный полностью признал вину и возместил ущерб, передает ТАСС.

ДТП произошло 22 июля. 19-летний водитель за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик MAN. Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. Сам водитель и еще один 19-летний пассажир были госпитализированы.

СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Также появлялась информация, что юноши интересовались стритрейсингом.