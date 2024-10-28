Обвиняемому в ДТП, в котором погиб сын губернатора Бусаргина, запросили 6,5 лет колонии

Гособвинение запросило шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима фигуранту дела о ДТП, в котором погибли два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Александр Бесараб.

Ранее суд отправил под стражу Амира Рахматулина, который в момент ДТП был за рулем Lada Granta. Он признал свою вину.

ДТП произошло 22 июля. 19-летний водитель за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и въехал в припаркованный грузовик MAN. Пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. Сам водитель и еще один 19-летний пассажир были госпитализированы.

СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван. Также появлялась информация, что юноши интересовались стритрейсингом.