Бастрыкин заинтересовался гибелью младенца при родах в Челябинске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в одной из больниц в Челябинске. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба СК России.

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Жительница Челябинской области пожаловалась в приемную СКР и выразила несогласие с ходом установления обстоятельств некачественного оказания ей медицинской помощи при родовспоможении в декабре прошлого года в больнице, что привело к гибели плода.

На текущий момент виновные лица к ответственности не привлечены. Заявительница пожаловалась на затяжной характер расследования.

В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело.

Напомним, 30 октября Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по информации об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти пенсионеров в пермском пансионате.