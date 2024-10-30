30 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Gabriel Meneghetti&quot; / youtube.com/@GabrielMeneghetti

На Урале второй за неделю охотник случайно застрелил человека. Погибла 18-летняя девушка

В Свердловской области за эту неделю произошел уже второй случай, когда охотник случайно застрелил человека. Трагедия произошла 29 октября в селе Краснополянское Байкаловского района. Погибла 18-летняя девушка.

По словам местного жителя, девушка вышла со своим другом-ровесником выгулять собаку, как вдруг ей в живот прилетела пуля. Пострадавшую экстренно доставили в "Байкаловскую ЦРБ", однако ранение она не пережила.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "КП-Екатеринбург" информацию о случившемся, рассказав подробности. По его словам, выстрел произвел 42-летний охотник, который вечером пристреливал тепловизор. Через него он увидел стадо косуль, по которым и пальнул три раза. Только потом он понял, что принял за животных молодых людей. Один из опрошенных свидетелей подтвердил версию охотника, сообщив, что рядом с местом выгула собаки действительно видели стадо косуль.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, что это уже второй несчастный случай, произошедший на Среднем Урале, о котором стало известно сегодня. Ранее в СКР подтвердили информацию о 60-летнем охотнике из Березовского, случайно застрелившем своего зятя. О том, как это произошло, мы писали ранее.

Теги: охота, выстрел, девушка


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