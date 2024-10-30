На Урале тесть застрелил своего зятя во время охоты

На Урале 60-летний мужчина застрелил своего 35-летнего зятя во время охоты. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчины поехали в лес на квадроцикле, остановились в охотничьем домике и подготовили солонцы для подкорма птиц и диких животных. На следующий день охотники отправились проверить кормушки вглубь леса, но приехали на место только к 10 вечера, когда уже стемнело.

У тестя был карабин Blaser R8 - его взяли, чтобы отпугивать медведей. По дороге на квадроцикле зять выронил фонарик, остановился и пошел обратно. Пройдя примерно 8 м., он попросил мужчину посветить, а тот, по словам подозреваемого, случайно нажал на курок.

Пуля попала в район правой лопатки. 35-летний уралец скончался на месте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемого задержали. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Там добавили, что трагедия произошла на территории 55 квартала Зайковского участкового лесничества в Ирбитском районе. Подозреваемый решил достать свой фонарик, чтобы посветить зятю, однако задел курок карабина, который стал снимать с груди. Тогда и произошел непроизвольный выстрел. Старший из охотников сразу сообщил о произошедшем местному егерю, попросив вызвать вызвать помощь.

"Печальное сообщение о произошедшей трагедии в Ирбитском районе поступило в дежурную часть полиции Ирбита 27 октября в 00.09 от местного егеря. ЧП произошло в районе 12 километра у деревни Ретнева. Житель города Березовского в результате неосторожного обращения с оружием смертельно ранил своего зятя. Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли карабин Blaser R8, 2008 г.в., официально зарегистрированный, гильзу и несколько патронов", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.