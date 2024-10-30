Китайский бизнес зайдет в Челябинскую область

С 27 по 30 октября в Челябинске проходит бизнес-миссия предприятий из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

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За 6 месяцев 2024 года Китай занимает первое место по товарообороту с регионом и второе место по экспортным поставкам. В этом году из провинции Цзянсу с бизнес-миссией в Челябинск приехали более 20 предприятий, и более 70 южноуральских предприятий выразили интерес к переговорам.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева выступила с приветственным словом на переговорах и презентовала гостям торгово-экономический потенциал региона.

"Челябинская область исторически связана с Китаем. Через нашу область проходил Великий шелковый путь. Благодаря такому расположению в начале ХХ века Челябинск занимал второе место в России по объемам оптовой торговли чаем. И сегодня наша совместная история продолжается. Товарооборот Челябинской области с Китаем бьет все рекорды: за прошлый год он вырос более чем в полтора раза (на 61,6%)", - отметила Лугачева.

Помимо этого, гостям показали видеоролик о Челябинской области на китайском языке. В областном правительстве подчеркнули, что Челябинская область является отличной площадкой для совместных производств, а российско-китайское сотрудничество строится на взаимном уважении, доверии и поддержке и служит залогом динамичного развития взаимовыгодных связей.

18 октября сообщалось об укреплении экономических связей Челябинской области и Вьетнама. Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк и Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг на встрече в правительстве региона обсудили перспективы взаимодействия в сфере экономики, промышленности и сельского хозяйства. Иван Куцевляк подчеркнул важность развития сотрудничества России и Вьетнама и указал на то, что две страны связаны дружественными отношениями и многолетним торгово-экономическим сотрудничеством.