Челябинская область налаживает сотрудничество с Вьетнамом

Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк и Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг на встрече в правительстве региона определили перспективные направления сотрудничества между Челябинской областью и Вьетнамом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере экономики, промышленности и сельского хозяйства. Иван Куцевляк подчеркнул важность развития сотрудничества России и Вьетнама и указал на то, что две страны связаны дружественными отношениями и многолетним торгово-экономическим сотрудничеством.

"В прошлом году состоялась бизнес-миссия челябинских предпринимателей во Вьетнам. Предприятия Челябинской области провели более 40 деловых встреч с потенциальными покупателями из Вьетнама, изучили особенности местного рынка и реализуют практические договоренности. Сегодня мы экспортируем различное оборудование, растительное масло, планируем расширять номенклатуру", - заявил замгубернатора.

Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг также выразила готовность оказать поддержку в развитии торгово-экономических и гуманитарных связей. Заместитель губернатора поручил представителям исполнительных органов Челябинской области проработать все обозначенные в ходе встречи договоренности о будущем сотрудничестве.

Ранее Иван Куцевляк возглавил визит деловой делегаций в Республику Беларусь. Ключевым мероприятием в рамках поездки стал российско-белорусский бизнес-форум, на котором обсуждалось сотрудничество Челябинской области и Республики Беларусь. По итогам работы был подписан ряд дорожных карт и соглашений, в том числе об установлении дружественных и побратимских связей между муниципалитетами двух регионов.