Ипотеку под 2% решили выдавать в Донбассе

В России появился вариант обзавестись жильем сравнительно недорого. Речь идет об ипотечном кредите со ставкой в 2%. Правда, купить квартиру надо в Донецкой или Луганской народных республиках.

С 30 октября ВТБ открыл прием заявок на льготную ипотеку для покупки первичного жилья в ДНР и ЛНР. Ставка – 2% годовых на весь срок договора, который может достигать 30 лет. Желающие могут купить в указанных регионах готовое или строящееся жилье от застройщика.

В рамках льготной программы для них действует минимальный размер первого взноса – 10,1% от стоимости жилья. Сумма кредита может достигать 6 млн руб., сообщает пресс-служба банка.

Между тем, после повышения ключевой ставки Центробанка до 21%, рыночная ставка по ипотеке в России достигла 27%. Переплата по такой ставке при покупке квартиры 50 кв.м за 12,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% составит за 10 лет 21 млн рублей, за 20 лет — 49 млн рублей.