Суд в России арестовал деньги на счетах New York Mellon и JPMorgan

Арбитражный суд Московской области арестовал почти $372 млн на счетах американских Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank в их российских "дочках".

Это произошло по заявлению Генпрокуратуры РФ. Решение касается более чем $121 млн на счетах JPMorgan Chase Bank в "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" и $250 млн на счетах Bank of New York Mellon в Ситибанке, сообщает Forbes.

В конце сентября текущего года Генпрокуратура подала иск к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank после изъятия имущества Международного резервного банк, бывшей украинской "дочки" Сбербанка. Ведомство просило признать его "нарушающим права и законные интересы России" и наложить арест на $372 млн — столько же, сколько находилось на корреспондентских счетах МРБ в Bank of New York Mellon и JPMorgan Chase Bank.

Ранее стало известно, что первые доходы, полученные от замороженных в ЕС российских суверенных активов, пошли преимущественно на оплату поставок ПВО и боеприпасов для Украины.