Министр Карлов приехал в больницу Первоуральска, откуда массово уволились врачи

Министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в Первоуральскую городскую больницу, откуда якобы массово увольняются врачи. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По словам главврача Александра Рожина, медучреждение работает в штатном режиме, а кадров вполне достаточно, чтобы оказывать всю необходимую пациентам помощь. Карлов также прошелся по больнице и пообщался с пациентами и медперсоналом.

"Совершил небольшой врачебный обход. Лечение выполняется грамотно. У больных к оказанию помощи претензий нет. Все делается на очень высоком уровне", – отметил министр здравоохранения.

В ходе встречи особое внимание было уделено планам дальнейшей модернизации медучреждения, а именно улучшению материально-технической базы и оптимизации рабочих процессов, а также по дальнейшему привлечению кадров.

Ранее сообщалось, что из больницы Первоуральска ушли 30 врачей – якобы из-за того, что заместитель главврача оскорблял их. Со слов медиков, Юрия Антониади назначили на должность в феврале и тогда же им урезали зарплаты. После этого уже в больнице рассказали свою версию.