28 Октября 2024
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Это их собственный выбор": в горбольнице Первоуральска объяснили массовый уход врачей

В городской больнице Первоуральска прокомментировали ситуацию с массовым увольнением врачей. Там заявили, что уже набрали новых докторов на замену уволившимся.
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Ранее Telegram-канал Ural Mash сообщил, что из больницы Первоуральска ушли 30 врачей – якобы из-за того, что заместитель главврача оскорблял их. Со слов медиков, Юрия Антониади назначили на должность в феврале и тогда же им урезали зарплаты.

"Сотрудники обращались в трудовую инспекцию, но не помогло, тогда начали массово уходить. На их место набрали молодых ординаторов 2001 и 2002 годов рождения без лицензий и аккредитаций. Новых кадров все равно не хватило, чтобы закрыть дыру. Пациенты стали жаловаться на плохое лечение", - утверждает канал.

Накануне.RU обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. В ведомстве привели официальный ответ главного врача горбольницы Первоуральска Александра Рожина, который заявил, что с 1 января по 25 октября 2024 года в горбольницу было принято 33 врача, а уволено (без учета тех, кто находится на перерасчете пенсии) 28 врачей. По его словам, из этих уволившихся 10 сотрудников ушли по причине достижения пенсионного возраста, 15 человек перешли в другие учреждения здравоохранения региона и 3 человека ушли в частные организации.

Кроме этого, с начала года было принято на работу 89 средних медицинских работников. 24 человека ушли из профессии по достижению пенсионного возраста, 12 человек перешли в частные организации и 53 перешли в другие учреждения здравоохранения региона.

"По данным отдела кадров, сотрудники увольнялись не одномоментно, а в течение всех этих 10 месяцев, поэтому кадровая ситуация регулировалась и перекрывалась вновь поступавшими сотрудниками", - отметил Рожин.

Главврач добавил, что в 2025 году в штат больницы планируется принять 11 врачей и 20 средних медицинских работников, в 2026 году – 16 врачей и 20 средних медицинских работников. Он также отметил, что средняя зарплата у медработников не снизилась.

"Несмотря на то, что в последнее время распространяется различная информация бывшими сотрудниками, призываем относиться к ней критически. Основная причина их ухода – это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений. На сегодня больница полностью укомплектована для оказания квалифицированной помощи – это включает 1 тыс. 436 сотрудников, из которых 900 – представители медицинского персонала. Важно отметить, что в последние месяцы к коллективу присоединились 25 молодых специалистов среднего медзвена и 5 целевых врачей. Кроме того, продолжается набор фельдшеров для работы в отдаленных территориях", - отметил Александр Рожин.

Теги: врачи, больница, увольнение, Первоуральск


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