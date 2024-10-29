В Луганске эвакуируют население после детонации сбитых ракет ВСУ

В Луганске после атаки ВСУ эвакуируют жителей, проживающих вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

По его словам, противник может нанести повторный удар с целью нанести максимальный ущерб инфраструктуре.

Пасечник добавил, что сформирована комиссия по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и социальным объектам. В ближайшее время она прибудет на место ЧП.

Как сообщалось ранее, ВСУ пытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Атака была отражена силами ПВО. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. О пострадавших информации не поступало.