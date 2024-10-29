ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

ВСУ пытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

Атака была отражена силами ПВО. Отмечается, что часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. На месте происшествия работают оперативные службы.

В августе сообщалось, что ВСУ впервые для обстрела Луганска использовали дальнобойные кассетные ракеты ATACMS американского производства, которые способны наносить удары на расстояние до 300 километров. Ракеты были сбиты на подлете к городу силами ПВО. Упавшие обломки повредили жилые дома в частном секторе.