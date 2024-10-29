Суд отправил в колонию насильника, орудовавшего в Екатеринбурге и Перми

Житель Екатеринбурга признан виновным в целом ряде преступлений сексуального характера. За это суд надолго отправил его в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в начале декабря 2022 года в одном из екатеринбургских отелей мужчина под видом работника проник в номер к постоялице и попытался ее изнасиловать. В апреле 2023 года фигурант в лесном массиве Железнодорожного района уральской столицы изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, которую он подвозил на машине.

Затем насильник отправился в Пермь и стал орудовать там. В октябре 2023 года он попытался надругаться над случайной прохожей на улице. Однако ничего не вышло, так как преступнику помешал очевидец. Опасаясь задержания, уралец скрылся, но вскоре был найден пермскими полицейскими.

Судили его в Екатеринбурге. Приговор – 14 лет лишения свободы. Отбывать срок насильнику (к слову, ранее уже судимому) предстоит в колонии строгого режима.