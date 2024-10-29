ВС России освободили три населенных пункта в ДНР

Военные службы России освободили три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это Горняк, Катериновка и Доброволье, сообщает ТАСС.

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"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Доброволье", - сообщили в Министерстве обороны.