ВС России освободили Александрополь в ДНР

ВС России взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики", — говорится в сводке ведомства.

Освобождение Александрополя позволяет выйти к Кураховскому водохранилищу, за которым, вероятно, ВСУ попытаются оборудовать новую линию обороны.

Ранее в Киеве признали, что в ДНР складывается критическая ситуация для украинской армии, которая может попасть в котел. Боевики могут попасть в окружение между Кураховкой и Горняком на Селидовском направлении. Российский обозреватель Юрий Подоляка писал, что Селидово уже более чем наполовину контролируется нашими военными, которые заняли высотную часть города почти без боев и разрушений.