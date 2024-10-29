Двое мужчин украли из московского супермаркета 25 пачек сливочного масла

В Москве двое мужчин похитили из супермаркета 25 пачек сливочного масла. Об этом сообщает прокуратура столицы.

По информации ведомства, злоумышленники зашли в магазин на Ленинградском шоссе и сложили в рюкзак пачки сливочного масла. Когда сотрудница магазина попыталась остановить мужчин, один из них нанес женщине несколько ударов, а другой угрожал ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиция задержала подозреваемых, суд отправил их арест. Прокуратура отмечает, что это "приезжие", им 29 и 25 лет.

Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что в регионах покупатели стали массово красть сливочное масло на фоне роста цен. В воровстве якобы были замечены даже бабушки.

В последние месяцы в России наблюдается небывалый рост цен на сливочное масло, а недавно стали поступать тревожные сообщения от производителей молочной продукции. 22 октября стало известно о том, что некоторые из них уведомили федеральные торговые сети о приостановке производства или сокращении отгрузок этой продукции.

Ситуацией заинтересовался вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на этот продукт. Для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.