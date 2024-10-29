29 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Хотя бы пригласите нас в НАТО - Зеленский

Украина просит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс, но даже этого западные страны не делают, заявил Зеленский, прибывший в Исландию на четвертый саммит Украина – Северная Европа.
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Он считает, что на Западе просто ищут способ отказать, ссылаясь на то, что принятие Украины в НАТО приведет к прямому военному столкновению с Россией, чего там не хотят. Но это несправедливо, пусть хотя бы пообещают когда-нибудь принять, и это уже "обеспечило бы геополитическую ясность для Украины".

"Украина заслуживает честного ответа, и я прошу вас поддержать эту прозрачность. Пожалуйста, поработайте с партнерами по всей Европе, особенно в Берлине, чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности", – буквально умолял Зеленский.

Недавно Politicо сообщило, что против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов Североатлантического альянса. Издание ссылается на свои источники и приводит такой список: США, Германия, Словакия, Венгрия, Испания, Бельгия, Словения. Но если Зеленский просит "поработать" с Германией, то кто "поработает" с США?

При этом "план победы", который Зеленский недавно предложил Западу, подразумевает немедленное принятие Украины в НАТО. Это встретило неодобрение на Западе, которому предложили фактически воевать с Россией вместо Зеленского. Кроме того, на Западе все меньше верят в перспективы Украины. Об этом все чаще говорят на Украине.

Теги: зеленский, украина, нато


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