Во Владимирской области запретили носить хиджабы и никабы в школах

Во Владимирской области запретили ношение в школах одежды, которая демонстрирует религиозную принадлежность учеников.

Приказ министерства образования и молодежной политики региона опубликован на портале правовой информации.

"Не допускается ношение в образовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (в том числе хиджабов, никабов и т.д.)", - говорится в документе.

В сентябре Правительство РФ не поддержало редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. В отзыве кабмина говорится, что проект нуждается в "существенной доработке".

В мае вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей запрещать ношение религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в школах и общественных местах. Также предлагалось установить, что образовательные организации могут это запретить своим локальным нормативным актом.