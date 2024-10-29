СвЖД меняет расписание электричек из-за 6-дневной рабочей недели

В связи с шестидневной рабочей неделей и праздничными выходными на свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых электричек.

"Изменения связаны с тем, что праздничный выходной 4 ноября выпадает на понедельник, а в субботу 2 ноября установлен рабочий день", - сообщает пресс-служба СвЖД.

Межрегиональные пригородные поезда №7027 Челябинск – Екатеринбург и №7028 Екатеринбург – Челябинск назначены 5 ноября вместо 1 ноября. Помимо этого с 1 по 5 ноября изменится расписание скорых электричек "Финист" в направлении Шали, Кузино, Верхотурья, Серова и Карпинска.

Также 2 ноября (суббота) вместо 4 ноября (понедельник) будет курсировать будничный городской электропоезд Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный. А вот курсирующие с понедельника по субботу электрички Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский назначены на 3 ноября вместо 4-го.

Пассажиров просят уточнять расписание при планировании поездки. Подробнее о них можно прочитать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте Свердловской пригородной компании, а также на станциях.